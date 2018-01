Hugo G. Svensson bliver lufthavnschef i Paamiut

Det bliver ifølge Mittarfeqarfiits administrerende direktør Maria Fleischer, en erfaren lufthavnsmand der bliver lyufthavnchef i Paamiut. Det oplyser virksomheden på sin Facebook-side.

Glæder direktøren

- Hugo G. Svensson er en erfaren lufthavnsmand, der gennem mange år i Mittarfeqarfiit har lagt et stort arbejde i virksomheden. Derfor er det en glæde, at han har påtaget sig arbejdet som lufthavnschef i Paamiut. Det er han fuldt ud kompetent til, og vi ser frem til at følge ham som lufthavnschef, siger adm. direktør i Mittarfeqarfiit Marie Fleischer.

Hun oplysr, at Hugo G. Svensson har mange kompetencer at trække på, han har arbejdet mange år i Narsarsuaq og er blandt meget andet også uddannet flymekaniker og indsatsleder.