Hudson Greenland: Stor mangel på arbejdskraft ved storskalaprojekter

Hudson Greenlands mine nær Kangerlussuaq havde planlagt at begynde at bryde anorthosite fra White Mountain (Qaqortorsuaq) her i oktober. Men selv om procesanlægget, der skal knuse anorthositmalmen, er klar, så mangler der stadig noget af vejen fra bruddet til havnen, inden selve minedriften kan komme i gang. Alligevel er der glæde i ledelsen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Vi er meget tæt på de oprindelige tidsplaner (indenfor nogle uge), hvilket vi er utroligt glade for. Jeg tror ikke, at mange projekter i Grønland bliver bygget til tiden og på budgettet som vores, siger vicedirektør Jim Cambon i Hudson Resources om Hudson Greenlands nuværende situation.

- Med hensyn til projektets opstart, så vil vi tænde for procesanlægget i løbet af et par uger og forventer at knuse malm i slutningen af november, siger Jim Cambon.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Hudson Resources har for tiden 34 medarbejdere ved minen. Mineselskabet har i løbet af foråret og sommeren slået ledige stillinger op på selvstyrets jobportal suli.gl.

– I forhold til medarbejdere har vi netop ansat yderligere tre lokale, men vi har stadig behov for flere folk specielt med hensyn til at drive procesanlægget. Helt realistisk er de personer ikke tilgængelige i Grønland, så vi er igang med at hente folk med ekspertise fra Danmark eller Canada for det første år og vil samtidigt arbejde på at oplære grønlandske medarbejdere til at kunne drive procesanlægget, forklarer Jim Cambon og tilføjer, at manglen på kvalificeret grønlandsk arbejdskraft er et problem, som selvstyret bør indse.

