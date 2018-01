Hudson Greenland vil informere om jobmuligheder

Hudson Greenland vil på mødet informere borgere og jobsøgende og virksomhederne om status for mineprojektet, jobmuligheder i minen og om serviceydelser fra virksomheder som de vil få brug for når minen starter, oplyser Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

Åbner i 2018

Hudson Greenland skal åbne den næste aktive mine i Grønland til sommer 2018, hvor de skal udvinde anorthosit (glasfibermateriale) i Kangerlussuaq.

Forberedelserne til åbningen er i fuldgang, hvor Selvstyret og Qeqqata Kommunia er parter i forberedelserne, oplyser kommunen.

Vil give arbejdsplader

- Qeqqata Kommunia er meget tilfreds med den gode samarbejde mellem Hudson Greenland og kommunen, hvor kommunen især er glad for, at minen vil give arbejdspladser for jobsøgende borgere og for virksomheder som vil udføre serviceydelser, lyder det fra kommunen.

Hudson Greenland og Qeqqata Kommunia borgermøder i Sisimiut og Maniitsoq i de to byers jobcentre i følgende dage:

Sisimiut tirsdag den 30. januar 2018 kl. 17.00 – 19.00 på Majoriaq

Maniitsoq torsdag den 1. februar 2018 kl. 17.00 – 19.00 på Majoriaq

