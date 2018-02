Hudson vil gøre medarbejdere til medejere

Hvis alt går efter planen, åbner Hudson Ressources sin anorthosit i Naajaat ved Kangerlussuaq til september. Og de kommende medarbejder kan få mulighed for at blive medejere.

Det skriver Sermitsiaq.

Vicedirektør i Hudson Resources Jim Cambon har i januar besøgt Sisimiut og Maniitsoq for at fortælle om jobmuiligheder i minen. I den forbindelse nævnte han planen om, at de ansatte kan få andel i minen

- En måde er en årlig tildeling af aktieoptioner til medarbejdere, der har været ansat i en bestemt tidsperiode (som regel i minimum et år). Bestyrelsen for Hudson Greenland vil bestemme antallet af optioner, som vil reflektere ansattes anciennitet i selskabet, siger Jim Cambon til Sermitsiaq.

Han forklarer, at Hudson er i dialog med Selvstyret for at få afklaret skattereglerne, hvilket bliver afgørende for om planerne bliver til virklighed.

Du kan læse mere om planerne i den nye udgave af Sermitsiaq: