Hrokurinn fejrer 15 år med skakfestivaler i Grønland

Redaktionen Tirsdag, 05. juni 2018 - 13:48

Skakforeningen Hrokurinn fejrer i år, at det er 15 år siden fra de holdte den første internationale skakturnering i Grønland. Det blev holdt i Qaqortoq i juni 2003. Blandt konkurrenterne var nogle af de bedste skakspillere i verden, mange lokale mennesker, og præsidenter fra det grønlandske og islandske parlament, Jonathan Motzfeldt og Halldor Blöndal.

Det oplyser skakforeningen i en pressemeddelse.

Siden har Hrokurinn besøgt Grønland op til 70 gange, og har holdt mange festivaler, turneringer og deltaget i mange store og små samfundsprojekter, som alle går ud på at forøge kontakt og venskab mellem Grønland og Island.

Festival i Nuuk Center

På lørdag åbnes festivalen i Nuuk Center kl. 14 af æresgæsten Vivian Motzfeldt, Naalakkersuisoq for kultur og udenrisanliggender.

Der vil være musik og overraskelser fra børnehjemmet i Uummannaq og Robert Lagerman og Hrafn Jökulsson skal spille masseskak mod alle der kommer. Alle er velkomne at prøve at vinde mod de to. Der vil også være islandske delikatesser.

LÆS OGSÅ: Se billeder: Påskeskakfestival i Ittoqqortoormiit

Nuuk mesterskab med præmier

På søndag kl. 14 skal Hrókurinn samt Nuuk Skakforening holde Nuuk Mesterskab i skak. Første præmie er en rejse til Island med Air Iceland Connect, men der vil også være en masse andre priser. Alle er velkomne til at deltage.

I dagene 11. og 12. juni besøger Hrokurinn en folkeskole i Nuuk og giver børn i 1. klasse 100 cyckelhjelme fra Kiwanisklubben Hekla på Island og Eimskip hf. Derefter besøger de Pitu børnehjemmet samt andre institutioner for unge og voksne. Anstalten i Nuuk og flere steder får skakbesøg.

Læs også: Cirkus og skak til børn i Uummannaq

Velfærdsfond for børn og unge

Samtidig med skakfestivalen i Nuuk skal skakforeningen indtroducere velfærdsfonden ‘Venskab i aktion for børn og unge mennesker I Uummannaq-området’. Fonden blev til i forbindelse med flodbølgen i Nuugaatsiaq sidste år, hvor Hrafn Jökulsson satte en pengeindsamling i gang for de ramte fra bygden. De 2,5 millioner kroner der blev samlet ind, bliver nu brugt til støtte for børn og unge fra området de næste to år.

I de samme to år skal tiden bruges til at bygge op fonden til fremtiden, så den kan senere bruges til at støtte børn fra andre steder i Grønland.