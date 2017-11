Hovsa – hvor blev hovedstaden af?

Landsplanredegørelsen 2017 ”Det nødvendige samarbejde” blev sendt i høring i oktober og Forvaltningen for Anlæg og Miljø i hovedstadskommunen er kritisk over for de fokusområder, som nævnes i redegørelsen.

Anlægsmidler

Ideen med redegørelsen er at beskrive og illustrere fokusområder og indsatsområder for den fysiske udvikling af hele landet, og vil blandt andet danne grundlag for Selvstyrets fordeling af anlægsmidler.

- Forvaltningen for Anlæg og Miljøs overordnede vurdering af Landsplanredegørelsen er, at den er mangelfuld, og ikke berører de reelle udfordringer, som vores land står overfor, fremgår det af en indstilling til Anlægs- og Miljøudvalget, der holder møde den 30. november.

- I tråd med udflytning af arbejdspladser, finder forvaltningen det besynderligt, at redegørelsen ikke nævner Kommuneqarfik Sermersooqs Hovedstadsstrategi og italesætter vigtigheden af, at et land har en stærk hovedstad, står der i sagsfremstillingen, som udvalgspolitikerne skal drøfte.

Efterlysning

Konstitueret direktør i Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Hans Henrik Winther Johannsen, efterlyser relevante informationer om emner inden for blandt andet: turisme, ny containerhavn, lufthavne, ATV-vej fra Kangerlussuaq-Sisimiut, vandkraftudvidelser, søkabel, Siorarsiorfik-projektet, fiskeri og råstoffer.

Forvaltningen mener, at landsplanredegørelsen er et vigtigt redskab for den fremtidige udvikling af landet, og den håber derfor, at den vil blive justeret, så den passer til landets udfordringer. Kommunen indgår gerne i et samarbejde med Selvstyret om redegørelsens emner, hedder det.