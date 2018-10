En hovedstad med vokseværk

redaktionen Søndag, 07. oktober 2018 - 12:29

I sidste uge holdt Arctic Clusters of Raw Materials konference i Dansk Industri med fokus på lufthavnspakken og byudviklingsprojektet Siorarsiorfik til fem milliarder kroner i Nuuk.

Forventningen til befolkningstilvæksten i Nuuk er stor: Vi skal være 30.000 indbyggere i 2030. Men uden ny landingsbane og boliger kommer vi ikke derop, lød det indledningsvist fra kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen, skriver Sermitsiaq.

Der skal bygges boliger

– Ser vi på de nøgterne og kolde facts, så ligger indbyggertallet i Grønland nogenlunde stabilt. Samtidig stiger indbyggertallet i Nuuk relativt hurtigt. Vi nærmer os de 18.000 indbyggere, og ser man historisk på tilvæksten, så er Nuuk vokset i de perioder, hvor der er blevet bygget boliger. Den vigtigste opgave, vi har som kommune, er at skabe rammerne for, at andre vil investere, siger han til Sermitsiaq, og fortsætter:

- For nogle år siden havde jeg det sådan, at vi solgte varm luft, når vi talte om byudvikling i Nuuk. Men sådan er det ikke længere. Nu kan man se, at tingene krystalliserer sig. Det er vi faktisk en smule stolte af. Jeg vil vove den påstand, at der ikke bor 30.000 mennesker i Nuuk i 2030, hvis vi ikke bygger boliger nu. Og jeg tror heller ikke, at der bor 30.000 mennesker til Nuuk, hvis vi ikke får en forlængelse af landingsbanen i Nuuk. Og endelig tror jeg heller ikke, vi når de 30.000 indbyggere i Nuuk, hvis der ikke sker en udvikling i nogle af de erhvervsaktiviteter, der er på vej. Derfor er vi relativt fokuserede på, at vi skal understøtte og skabe rammerne for, at en udvikling lader sig gøre, fastslog kommunaldirektøren overfor avisen Sermitsiaq.

Læs hele historien i ugens udgave af Sermitsiaq, som du kan købe her: