Hoteldirektør krydser milepæl: To jubilæer og en fødselsdag

- Overblik, ro, tålmodighed, en god portion stædighed samt nysgerrighed er det, der har formet mig til den person, jeg er, siger Erik Bjerregaard, Hotel Arctic i Ilulissat.

Holder sig fit

Han stråler som en sol, da han viser mig rundt i sit livsværk, Hotel Arctic i Ilulissat. Vi er nået til hotellets nye fitnessrum.

- Jeg bruger selv nogle timer ugentligt for at holde mig i form, tilføjer han.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men manden ved siden af mig, fylder faktisk 75 år den 3. april 2017.

Oprindelig nordjyde

Han kommer oprindeligt fra Brønderslev og som 17-årig tog han springet og flyttede til København for at blive trafikelev i SAS. Derefter tog han nogle år i den Kongelige Livgarde, indtil han vendte tilbage til SAS og blev sendt til Kangerlussuaq.

Dengang var han dog ikke klar over, at Grønland skulle blive hans hjemland. Han blev sendt til Nairobi i Kenya og tog senere en uddannelse som civiløkonom.

Året var 1977, da der kom et stillingsopslag i Grønlandsfly i Nuuk, som han søgte og fik, og de næste 15 år var han med til at omstrukturere flytrafikken i Grønland, nemlig fra helikoptere til fastvingede fly. Da lufthavnen i Ilulissat skulle bygges, skulle Grønlandsfly også bygge et transithotel og her valgte han i 1982 stedet, hvor Hotel Arctic nu ligger. I 1984 kunne den første rutefly lande i den nye lufthavn og Hotel Arctic med 40 værelser med cafeteria stod klar.

To jubilæer med et smæk

Der er nu gået 33 år, og den dag i dag sidder Erik Bjerregaard selv ved roret i Hotel Arctic. Han tog nemlig tilbage til Ilulissat i 1992 for at blive direktør på hotellet og kan dermed fejre 25-års jubilæum den 1. april 2017. Og ikke nok med det, kan han også fejre sit 40 års jubilæum i koncernen Air Greenland.

