Hotel skylder stort beløb til det offentlige

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. juni 2018 - 18:50

Statsautoriseret revisor Knud Østergaard fra Grønlands Revisonskontor har taget forbehold i det regnskab, som Hotel Narsaq ApS netop har afleveret for regnskabsåret 2017.

Revisionsforbehold

- Vi har ikke fået fremlagt tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for varelagerets værdiansættelse. Vi tager derfor forbehold for varelagerets værdiansættelser samt den eventuelle regnskabsmæssige effekt på årets resultat, skriver Knud Østergaard i revisionsbemærkningen i regnskabet.

Han har samtidig set sig nødsaget til at henlede læserne af regnskabet til at koncentrere sig om ledelsesberetningens kommentarer om ”going concern”.

Betalingsaftale nødvendig

Under overskriften ”Usikkerhed om going concern” skriver ledelsen i regnskabsnoterne, at ”selskabet har oparbejdet en betydelig gæld til det offentlige vedrørende ikke afregnet A-skat, øl-afgift, el- og vandforbrug”.

- Det er en forudsætning for, at selskabet kan fortsætte driften, at der indgås en langsigtet betalingsaftale om afviklingen heraf, samt at anpartshaver om fornøden får tilført ny likviditet, står der i noten, der afslutter emnet på følgende måde:

- Selskabets anpartshaver har givet tilsagn herom, og det er derfor ledelsens opfattelse, at der er tale om en going concern.

“Tilfredsstillende”

Det fremgår af regnskabet, at selskabet har kortfristede gældsforpligtelser på lidt mere end 3,5 millioner kroner og den samlede gældsforpligtelse runder de 5,2 millioner kroner. Egenkapitalen opgøres til 606.000 kroner.

I direktionen sidder Kattie Pauline Nielsen, og hun mener, at regnskabet er ”tilfredsstillende, idet den viser en positiv udvikling”.

Det ordinære resultat efter skat landede på et minus på 261.000 mod et underskud på 811.000 kroner året før.

Kattie Pauline Nielsen erkender, at selskabets likviditet ikke blev væsentligt forbedret i 2017 og fortsat er meget presset.

Pant og ulovligt lån

Til sikkerhed for gæld til Grønlandsbanken og Greenland Venture har man givet pant på 637.000 kroner i bygninger, fremgår det af regnskabet

Revisor Knud Østergaard bemærker i øvrigt, at anpartsselskabet har ydet et ulovligt lån til anpartshaver, hvilket er i strid med anpartsselskabslovens paragraf 49.