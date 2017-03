Holdt modet oppe hos tropperne - nu fylder hun 100 år

En helt speciel hyldest er planlagt for Vera Lynn, der under Anden Verdenskrig med sine sange var med til at holde modet oppe hos både de britiske soldater og civilbefolkningen, når hun mandag fylder 100 år.

Vera Lynns navn vil altid være forbundet med de berømte kridhvide skrænter ved Dover, fordi hun i 1942 udgav "The White Cliffs of Dover".

Mandag bliver et portræt af hende projiceret op på de ikoniske, stejle skrænter på Englands sydkyst.

- Det er en uhørt ære, at min fødselsdag bliver markeret på så smuk vis, og jeg er virkelig begejstret over denne vidunderlige gestus, udtaler den britiske sanger i en meddelelse.

Klipperne ved Dover var ofte det første syn, der mødte britiske krigspiloter, når de returnerede fra missioner inde over Nazityskland.

Kendt som "styrkernes skat" var Lynn i krigsårene mellem 1939 og 1945 berømt for at holde modet oppe hos soldaterne.