Sådan holder jeg jul

I går spurgte vi Sermitsiaq.AGs læsere, hvornår man egentlig skal pakke julegaverne op. Afstemningen viser forholdsvis tæt løb mellem morgen og aften den 24. december og kun en lille håndfuld, der snyder og pakker op ved midnatstid allerede 23. december.

Hjemme hos Nuka Bisgaard venter man til om aftenen. Læs med her og find ud af, hvilke juletraditioner Trainee-Event Coordinator fra Katuaq, Nuka Bisgaard, har.

Hvordan fejrer du jul i år?

Som alle år, der skal pyntes, handles, bages, klippe og klistre. Hele pakken.

Hvor skal du være?

Jeg skal fejre jul hjemme i Nuuk traditionen tro. Der er ikke noget bedre end en grønlandsk jul.

Hvem skal du være sammen med?

Jeg skal være sammen med familien.

Hvilke traditioner har du?

Jeg skal helt sikkert se julemanden ankomme foran Sana julemorgen, se Disney juleshow senere på dagen. I juletiden plejer vi at kælke, gå ture og besøge familie og venner.

Hvad får du at spise i løbet af 24. december?

Morgenmadsbuffet, grønlandsproviant, juleslik, kager, sydgrønlandsk lam, berberiand m. tilbehør, ris a la mande, en go' friskbrygget kaffe mm. En rigtig fed jul, som vi alle kan lide.

Hvem laver maden?

Vi har forskellige roller i huset, så vi har en to do liste med hvem, der gør hvad. Selvfølgelig er det mors opgave at stå i køkkenet (smiley)

Hvornår pyntes juletræet?

D. 23 december, men hvis det stod til mig, skulle det pyntes 1. søndag i advent. Jeg står for at pynte juletræet, og jeg kan sagtens bruge en dag på det. Elsker det.

Hvornår pakker du gaver op?

Hele året. Ej, d. 24. om aftenen, men vi har med årene afskaffet det mere og mere og fokuser mere på hygge og lækker mad.

Er du god til at finde på gaver til andre?

Ja, sådan semi.

Ligger gaverne under træet?

Altid, hvis der er plads.

Hvilken er din favorit-julesang?

All I Want For Christmas Is You.

Går du rundt om juletræet?

Nej, jeg danser rundt om juletræet.

Hvad håber du, der er i pakkerne til dig?

Noget jeg kan bruge eller bytte.

Er du typen, der bytter gaverne?

Som regel bytter jeg aldrig, men hvis man fx får et puslespil i gave, kan man vel godt tillade sig det.

Hvordan tror du, din jul adskiller sig mest fra andres?

Vi holder en standardjul, men vi er en familie, der er geografisk meget spredt ud over forskellige steder. Hvis alle ikke kan deltage i julen, bruger vi meget tid sammen før jul og holder en minijuleaften i fællesskab.

Hør Nuka Bisgaards favorit julesang: