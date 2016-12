Sådan holder jeg jul

Sermitsiaq.AG tæller ned til julen ved at kigge indenfor hos nogle af dem, vi alle sammen kender. Vi lagde ud hos Naaja Nathanielsen. I dag besøger vi børnetalsmand Aviâja Egede Lynge fra MIO.

Hvordan fejrer du jul i år?

I år bliver ikke en traditionel jul, i min forstand. Vi har endnu ikke holdt ferie, og vores datter skal rejse med AFS (udvekslingsstudent, red.) til sommer, så vi har besluttet os for at tage på en lille familieferie til USA. Vi glæder os til at have 100 % tid til at være sammen med hende og komme lidt væk fra arbejdet. Så julen i år er helt anderledes, end vi er vant til. Vi skal ikke forberede en masse ting, som vi plejer, og jeg skal ikke lave mad.

Hvor skal du være?

Vi skal til New York, hvor min datter og jeg har boet i 2014. Men til selve juleaften kører vi til North Carolina, hvor vi skal holde juleaften sammen med min datter’s far’s AFS forældre og deres familie.

Hvilke juletraditioner har du?

Jeg har rigtig mange traditioner. Jeg elsker juletiden. Siden min datter var lille, har hun altid haft pakkekalender, og vi har et nisselandskab. I nisselandskabet har vi små nisser fra min datters barndom, nisser fra vores rejser i verden, nisser som min afdøde aanaa har lavet, nisser som repræsenterer vores familie mv.

Pyntede kager

Vi bager småkager med rigtig meget pynt på. Selvom min datter nu er 15 år, har jeg tænkt mig at blive ved med disse ting, til jeg bliver gammel. Når vi tager julekasserne frem, elsker vi at mindes de små juleting, som har historier bag sig.

Huler med lys

Vi plejer at spise morgenmad sammen med familien. Da jeg var lille, holdte vi altid stor morgenkomsammen hos min aanaa og aataa. Julen var altid for børnene, og vi pakkede gaver ud om morgenen. Det bedste var, at min aanaa samlede stearinlysrester hele året. Julemorgen fik jeg dem, og før familien kom, lavede jeg små huler med lys udenfor huset.

Ingen alkohol

Jeg har aldrig oplevet alkohol i julen som barn, og det er noget, som jeg viderefører. Men vi har lavet om på morgentraditionen, så der nu åbnes én gave om morgenen, og resten efter vi har danset om juletræet om aftenen.

Tre forskellige retter

Vi spiser som regel lam, ryper med waldorfsalat og rensdyr. Familien hjælpes oftest til med maden, hvor vi fordeler opgaverne imellem os. Om dagen elsker vi at spise marineret ørred og andre gode ting, vi har samlet i løbet af sommeren.

Allergisk overfor juletræer

Juletræet er skiftet ud med et plastik træ. Jeg savner virkelig duften af gran, men er desværre blevet meget allergisk overfor det. Træet pyntes den 23. december om aftenen. Min datter er nu så stor, at hun er med til det. Da hun var lille, blev det først pyntet, når hun sov.

Jeg synes selv, at jeg er god til at finde gaver til andre. Jeg elsker at give gaver. Jeg kan godt finde på at købe dem lang tid før jul. Jeg kan ikke lide julestress og sidste øjebliks opgaver til julen.

Salmer for de afdøde

Vi synger altid salmer, når vi danser om juletræet. Salmer som vi kan lide, men også salmer som vore kære afdøde familiemedlemmer kunne lide. Så de er altid med os juleaften. De sidste par år har vi gjort meget ud af at være sammen med min datters bedsteforældre. Vi ved aldrig, hvor længe vi har dem, man skal nyde hvert sekund med dem, medens man kan. Og det er en af de vigtigste værdier for mig i julen: børn og bedsteforældre.

Gaverne er ikke det vigtigste for mig. Bare jeg er sammen med dem jeg elsker.