Højgravid mor er rystet over Air Greenland

- Jeg kan slet ikke forstå, at de kan få sig selv til det, siger den rystede mor, Nivikka Joelsen, 27 år.

Hendes to små børn på 4 og 6 år havde sammen med hendes kæreste Jaqqu allerede boardet flyet i Maniitsoq fredag debn 8. december og sad og glædede sig til at gense deres mor, der 8 dage forinden var blevet indlagt på Landshospitalet DIH i Nuuk for at vente på at føde barn nummer 3. Men så blev de tre taget pillet ud af flyet med forklaringen, at flyet var overbooket.

Nivikka Joelsen oplyser at Air Greenland har tilbudt familien en erstatning på 500 kr. pr. billet og en forlængelse af billetterne med 3 dage i den anden ende.

- Men det har vi jo slet ikke lyst til. Jeg er i Nuuk, fordi det ikke er muligt at føde i Maniitsoq længere. Jeg er ikke syg, men går bare og venter på at føde og når jeg har født, vil vi alle bare gerne hjem så hurtigt som muligt, oplyser Nivikka, som arbejder som museumsassistent på Museet i Maniitsoq.

- Vi har lånt penge til flybilletterne og så gik der oveni lige 4 dage mere, hvor de små ikke kunne være sammen med deres mor. Og tænk hvis min kæreste ikke var nået frem til fødslen, fortæller en synligt påvirket Nivikka Joelsen til Sermitsiaq.AG.

Genforenet

Familien blev lykkeligt genforenet mandag eftermiddag i forrige uge, hvor Sermitsiaq.AG's fotograf fangede dem på Patienthotellet Centrum i Nuuk. Det skal for en god ordens skyld oplyses at de ikke bor der sammen med Nivikka, men hos Jaqqus faster i Qinngorput. Sundhedsvæsenet har ifølge Nivikka oplyst familien om, at de opkræver 285 kr. pr. barn og 500 kr. for hendes kæreste, hvis de bor hos hende på Patienthotellet. Det har familien slet ikke råd til.

- Men vi er heldige, at vi har familie i Nuuk, nu det ikke kan være anderledes, siger Nivikka Joelsen.

Air Greenlands kommunikationsmedarbejder oplyser, at man ikke kan give informationer om, hvad den konkrete årsag var til, at Jaqqu og børnene blev sat af. Blot at der på den pågældende dag blev taget tre passagerer af GL265 fra Maniitsoq til Nuuk af operationelle årsager. Dette sker fra tid til anden på grund af vejrforhold, tekniske begrænsninger med mere, oplyser Air Greenland.

Prioriteringsrækkefølge

Man anvendte den godkendte prioriteringsrækkefølge, og ingen uledsagede børn blev taget af flyet.

Nivikka Joelsen er en af de mange kvinder fra kysten, der er henvist til at føde på Landshospitalet i Nuuk.

I 2016 fødtes 496 børn på Landshospitalet Dr. Ingrids Hospital i Nuuk (DIH). Af dem blev 267 født af mødre, der havde forladt deres hjem på kysten og ventet i op til 4 uger i Nuuk på at føde. De mange fødsler af mødre fra kysten er en kombination af at Sundhedsvæsenet i 2009 indførte skrappere visitationsregler for de såkaldte risikograviditeter for at nedbringe spædbarnsdødeligheden, og at man i 2011 tog konsekvensen af problemerne med at rekruttere personale til de mindre sygehuse på kysten og har samlet sundhedspersonalet på regionale sundhedscentre.

Fødesteder

Det er nu kun muligt at føde på sygehusene i Qaqortoq, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Tasiilaq og kun hvis det nødvendige akutberedskab er tilstede.

Sundhedsvæsenet forventer at mellem 40-50 procent af alle fødsler på DIH i fremtiden er kvinder fra kysten.

