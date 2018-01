Hjerneskanninger: Du er på bølgelængde med din bedste ven

Kender du det der, hvor du starter en sætning – og før du ved af det, har din ven færdiggjort den for dig?

Eller – det der, hvor I sammen overværer en akavet situation og efter at have sendt hinanden et enkelt blik knækker sammen af grin, fordi I bare VED, hvad den anden tænker?

I et nyt studie finder en gruppe amerikanske forskere, at det måske ikke er tilfældigt, når vi føler, at vores venner bare forstår os meget bedre end alle andre. Det skriver Videnskab.dk.

I undersøgelsen blev en gruppe studerende præsenteret for en række videoklip og alene ud fra deres hjerneaktivitet kunne forskerne afgøre, hvem der var venner. Men ikke nok med det; de kunne også se, hvem der var venners venner, og hvem der var venners venners venner.

- Vores resultater tyder på, at venner opfatter verden omkring sig på utroligt ens måder, siger førsteforfatter Carolyn Parkinson, som er adjunkt på University of California i Los Angeles, i en pressemeddelelse.

Venner reagerede ens på comedy og musikvideoer

I undersøgelsen fandt forskerne, at de studerende venner havde en mere ens reaktion på en række forskellige videoklip – comedy, musikvideoer, politik og videnskab – på tværs af flere forskellige hjerneregioner.

Regioner, som er involveret i følelsesmæssige reaktioner, styring af opmærksomheden og ræsonnement.

Hjerneaktiviteten blev målt ved hjælp af en skanningsmetode, kaldet funktionel MRI eller fMRI, med hvilken forskerne kan gå ind og måle specifikt på enkelte dele af hjernen.

Resultaterne viste, at:

Hjernens reaktion så ud til at minde mest om hinanden hos folk, der var venner.

om hinanden hos folk, der var venner. Hjernens reaktion mindede næstmest om hinanden hos venners venner.

om hinanden hos venners venner. Aktiviteten var mere ulig hos venners venners venner, og mest ulig hos dem, der ingen social tilknytning havde til de øvrige studerende.

Fysik og psykologi er to sider af samme sag

Selvom det kan lyde overraskende, passer resultaterne fuldstændig ind i vores eksisterende viden, fortæller den danske hjerneforsker, Jon Wegener.

- Der er så meget forskning, der understøtter ideen om, at lige børn leger bedst. Vi føler os mere trygge med nogen, der ligner os selv, og vi er bedste venner med dem, der ligner os mest, siger Jon Wegener, som er ekstern lektor ved Department of Marketing på Copenhagen Business School.

Når forsøgspersonerne i studiet er blevet bedt om at evaluere, hvem deres bedste venner er, svarer de i virkeligheden på, hvem, de føler, ligner dem selv mest, forklarer han.

- Grunden til, at et resultat som dette kan overraske os, er fordi mange stadig har en ide om, at det fysiske og det mentale er adskilt. I virkeligheden er det to sider af samme sag.

Som det næste vil den amerikanske forskergruppe gerne undersøge, om vi naturligt drages imod mennesker, som ser verden på samme måde, som vi selv gør – eller om vi bliver mere og mere ens, jo flere oplevelser vi deler med hinanden. Eller om begge dele i virkeligheden gør sig gældende.

