Hjemtagelse af nyt område koster 83 millioner på ti år

Arbejdsmiljøområdet skal i en nær fremtid varetages af grønlandske myndigheder.

Ifølge Naalakkersuisuts materiale om sagen, der netop er sendt i høring, skal overtagelsen ske fra januar næste år.

Dermed fortsætter en proces, som ellers var gået ned i tempo; nemlig hjemtagelsen af de resterende 32 sagsområder fra den danske stat.

Ifølge Naalakkersuisut er hjemtagelsen et tydeligt signal om den fornyede selvstændighedstrang.

Et skridt mod selvstændighed

I høringsmaterialet angiver medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq (Siumut), følgende om 'fordele ved overtagelsen':

- For det første kan nævnes, at der tages endnu et skridt mod selvstændighed. For de, der ønsker national selvstændighed for vores folk, er overtagelsen således et skridt i den rigtige retning. Vejen mod overtagelse af samtlige områder er dermed blevet forkortet.

Over 80 millioner kroner

Udgifterne er listet op i høringsmaterialet:

- Omkostningerne i forbindelse med overtagelsen er skønsmæssigt anslået til at andrage 8,6 millioner kroner det første år – på grund af en engangsudgift til flytning og mulig indretning af nye lokaler. Herefter forventes udgiften at være på 8,3 millioner kroner årligt, anføres det.

I løbet af de kommende ti år vil det altså koste landskassen over 80 millioner kroner at drive den hjemtagne kontrol. Der gøres dog opmærksom på, at mulige øgede udgifter til at føre opsyn med fremtidige råstoffirmaer kan dækkes ind via gebyrer, der pålægges virksomhederne – altså en form for egenbetaling.

Før hjemtagelsen kan blive effektueret, kræves der tilslutning fra et flertal i Inatsisartut på Forårssamlingen. Men det fremstår som en formsag, da koalitionen som bekendt har 24 mandater bag sig.

