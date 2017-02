Hjemtagelse af arbejdsmiljø-området bekymrer

- Arbejdsmiljøområdet er et teknisk og juridisk kompliceret område, der kræver stor faglig ekspertise, som ikke findes her i landet i dag. Det betyder, at vi skal ud at købe den ekspertise, og Grønlands Erhverv finder det meget tvivlsomt, om de 1,3 millioner kroner, der er afsat til dette i lovforslaget, er tilstrækkelig, skriver arbejdsgiverorganisationen i en pressemeddelelse.

GE: Fungerer upåklageligt

Grønlands Erhverv fraråder, at man fremlægger et beslutningsforslag på dette område og mener, at området fungerer upåklageligt i dag.

Fagforeningen SIK er som udgangspunkt positiv over for en hjemtagelse, men den understreger, at det skal ske under visse forudsætninger.

SIK: Faglighed skal sikres

- SIK er som sådan positiv. Men en hjemtagelse skal ske under forudsætning af, at den nødvendige faglighed sikres, og at bevillingerne til området forøges, så der kan ske en styrkelse af tilsynet med arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, siger sekretariatsleder Bjarne Petersen fra SIK til Sermitsiaq.AG og føjer til:

- Når man har sagt A, må man også sige B, siger SIKs sekretariatsleder, der ikke kan vurdere om 1,3 millioner kroner til området er tilstrækkeligt.

Giv pengene til uddannelsesområdet

Grønlands Erhverv peger på, at de penge, en hjemtagning af arbejdsmiljøområdet ville kræve, var bedre givet ud på en handlingsplan for folkeskolen og hjælp til socialt udsatte, så disse kan komme ind på arbejdsmarkedet.