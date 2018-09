Hjemmeside mod digital mobning

Redaktionen Tirsdag, 25. september 2018 - 13:02

Red Barnet Grønland har nu lanceret en kampagne mod mobning på de sociale medier.

- Undersøgelser fra MIO viser, at mange børn og unge oplever mobning og andre ubehagelige ting på nettet og nogle børn og unge fortryder ord og handlinger online, skriver formand for Red Barnet Grønland, Jonna Ketwa i en pressemeddelelse

Derfor har Red Barnet Grønland i samarbejde med Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd, PiSiu, lavet en hjemmeside for børn, unge, forældre og undervisere, som skal gøre livet online mere trygt og sikkert.

Gode råd

På Chat Paaralugu kan børn og unge finde gode råd til, hvordan man færdes trygt nettet. Og de kan finde vejledning, hvis de har oplevet ubehagelige ting online som for eksempel mobning eller ufrivillig deling af private informationer eller billeder.

Samtidig tilbyder siden hjælp til forældre til at forstå deres børns adfærd pa internettet, herunder et leksikon over de mest brugte online tjenester blandt de unge.

- Tanken er, at forældrene skal støtte og hjælpe deres børn til god adfærd pa nettet, og det gør de bedst uden løftede pegefingre, men i stedet ved at forstå deres børns verden, fortæller Jonna Ketwa.

Lærere og andre fagpersoner kan finde undervisningsmateriale, der gennem en række forskellige cases giver hjælp til at tackle situationer, hvor online medier skaber problemer eller konflikter hos eleverne.

Lanceringen af Chat Paaralugu sker samtidig med, at Red Barnet Grønland lancerer egen ny hjemmeside, som Chat Paaralugu bliver en integreret del af.