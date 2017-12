Hjemmehjælp i hele døgnet både i Nuuk og Tasiilaq

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har afsat 2,5 millioner kroner til døgndækket hjemmehjælp i Nuuk og Tasiilaq.

Det betyder, at de ældre borgere skal kunne tilbydes den nødvendige hjælp, støtte og tryghed i aften- og nattetimerne.

- Det at vi kan tilbyde hjemmehjælp døgnet rundt giver en god tryghed for os politikere, men selvfølgelig også for vores ældre borgere. Det er glædeligt at vi kan tilbyde de ældre bedre forhold, siger udvalgsformand for velfærd og arbejdsmarked i Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA) til kommunens hjemmeside.

Det oplyses, at de 2,5 millioner kroner dækker for 2 sundhedsassistenter og en sundhedshjælper i Nuuk samt en sundhedsassistent og en sundhedsmedhjælper i Tasiilaq.