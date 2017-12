Hjemløse kvinder betaler sofa med sex

Der er 878 hjemløse i Grønland. Tallet fremgår af en kommunal oversigt, som Departementet for Sociale Anliggender har offentliggjort.

Tvivlsom opgørelse

Men ifølge Grønlands førende ekspert i hjemløshed, Steven Arnfjord, er der tale om en tvivlsom opgørelse. Virkeligheden afviger nemlig fra de officielle statistikker, alt afhængig af, hvordan hjemløse defineres.

For eksempel kan der være et mørketal, der involverer en særlig kategori af hjemløse kvinder. De har ingen permanent adresse og må bruge en pæn del af deres energi på at sikre sig skiftende opholdssteder for natten. Til gengæld stikker de ikke så meget ud i gadebilledet som mændene, der måske må tage til takke med en kælder eller et betonrum med et varmerør, når Kong Vinter melder sig.

Efterlyser præcise opgørelser

Ifølge Steven Arnfjord er der behov for at kvalificere debatten om hjemløse, blandt andet ved at sikre sig mere præcise opgørelser.

Læs hele artiklen, der kommer ind på den - af nød - skjulte prostitution, i avisen AG, som du kan få adgang til via linket herunder: