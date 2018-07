Hjalmar Dahl: Af hjertet tak for din indsats

Walter Turnowsky Tirsdag, 10. juli 2018 - 14:27

ICC-præsident, Hjalmar Dahl skriver om Hans-Pavia Rosing:

Vores kære ven og kollega Hans-Pavia Rosing er ikke længere blandt os, da han afgik ved døden den 9. juli. Vi udtrykker vores dybeste medfølelse til hans efterladte, hustru Esther og sønnerne, Jakob, Rasmus og Malik, samt den øvrige familie, og håber de får styrke til at stå imod med, i sorgens stund.

Hans-Pavia, Buddy, som vi kaldte hinanden, mødte jeg første gang i begyndelsen af 1970’erne i København, hvor grønlændere samledes og mødtes, hvor han også sang med i det grønlandske sangkor MIK. Siden dengang fik vi et tæt venskab.

I 1977 deltog han i den første Inuit konference i Barrow, Alaska, hvor de blandt andet besluttede at stifte en Inuit international organisation.

Da stammefrænderne Inuit samledes igen i Nuuk i 1980 for at stifte ICC, Inuit Circumpolar Conference – nu Counsil, blev Hans-Pavia valgt som den første præsident i ICC’s historie. Unden den anden konference i 1983 i Iqaluit, Canada opnåede han genvalg, selv om hans ven canadieren Charlie Watt udfordrede ham til posten. Hans-Pavia bestred præsidentposten i ICC frem til den tredje generalforsamling i Kotzebue, Alaska i 1986.

Hans-Pavia har i sit virke for ICC fra begyndelsen prioriteret arbejdet for at fremme og forsvare Inuits og dermed oprindelige befolkningers menneskerettigheder internationalt. Han påbegyndte arbejdet for at Inuit kunne anerkendes som et særegent folk, via FN, og inden slutningen af 1983, opnåede ICC status som en anerkendt international organisation for Inuit af FN’s rådgivende organ for samfund og økonomi, ECOSOC. Fra da af har han gennem sit virke som præsident for ICC, arbejdet for at gøre Inuit mere synlige på internationalt plan. Gennem sit arbejde formåede han at gøre Grønland og dets folk kendt, med uvurderlige resultater, set med dagens øjne.

Hans-Pavia fortsatte med at arbejde for at fremme menneskerettigheder for oprindelige folk, verden over, da han flere gange opnåede valg til Folketinget i perioden 1987 til 2001. Her opnåede han i 1994, at få staten Danmark til officielt at støtte arbejdet for de oprindelige folkeslag. Det mundede blandt andet ud i udarbejdelse af Dansk Strategi til Støtte for Oprindelige Folk, en strategi som styrkede Danmarks i arbejdet for at forsvare og fremme oprindelige folkeslags menneskerettigheder – en strategi der blev fornyet i 2004.

Det ovenfor nævnte, er kun en lille del af de mange vigtige opgaver, Hans-Pavia har beskæftiget sig med i sit livs virke.

Vi skylder Hans-Pavia en stor tak for det store arbejde han har gjort for Inuit og for det grønlandske folk. Af hjertet tak for din indsats.

Jeg vil også gerne give en varm og hjertelig tak for vores mangeårige venskab, lige som jeg takker din familie for den imødekommenhed og kærlighed de har vist mig gennem tiderne.

Tak for alt, Buddy og æret være dit minde.

Hjalmar Dahl

Præsident for ICC Kalaallit Nunaat