Hjælp os: Hvem skal være Årets Kvinde 2018?

Redaktionen Fredag, 30. november 2018 - 09:31

Det bliver 12. gang den prestigefyldte grønlandske kvindepris uddeles. Sidste år var det Uummannaqs Ane Marie Møller Andersen, der vandt prisen.

Arnanut opfordrer Sermitsiaq.AG’s læsere til at pege på, hvem der skal hædres.

Tidligere vindere Britta Nielsen, 2004

Amalie Jessen, 2005

Grethe Kramer Berthelsen, 2006

Aviaja Rohmann Pedersen, 2007

Nivi Olsen, 2008

Ella Kleist, 2009

Martha Olsen Adelholm, 2010

Dorthie Friis Lyberth, 2011

Birte Kielsen, 2015

Elise Bruun, 2016

Ane Marie Møller Andersen, 2017

- Vi leder efter en kvinde, som gør noget særligt, der har betydning for andre mennesker. En rollemodel – eller én, der skaber glæde omkring sig. Ung som gammel, by- som bygdeboer – det spiller ingen rolle. Så

længe det er en kvinde, oplyser Arnanuts redaktør Martine Lind Krebs, der sammen med salgsassistent Trine Birch Larsen og grafisk redaktør Linda Rachlitz udgør panelet for Arnatsialak.

Årets kvinde kåres i forårets nummer af Arnanut. Sidste frist for at indstille en kvinde er 31. december klokken 12. Indstillinger sendes til redaktion@arnanut.gl

Læs det seneste nummer af Arnanut, som kan købes nu. Digital udgave fås herunder: