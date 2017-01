Hjælp til uheldige skoleelever på vej

I dag er der ikke sikkerhed for, at skolerne har en forsikringsordning, der sikrer eleverne mod økonomiske tab ved hændelige skader, fastslog naalakkersuitsoq for uddannelse, kultur, forskning og kirke Doris Jakobsen i sidste uge i et svar til Debora Kleist.

Læs også: Skoleelever står uden forsikring

- Det er uforsvarligt, at vi ikke har sikret eleverne, fastslår Debora Kleist og siger videre til sermitsiaq.ag:

- Det er et alvorligt emne, som jeg vil kæmpe for at få løst.

Hun oplyser, at det er hendes plan, at bringe spørgsmålet op på forårssamlingen i Inatsisartut.

Doris Jakobsen erkender, at der er et problem.

- Det forhold, at kommunerne selv kan beslutte, om de vil tegne forsikringer, der dækker børn i førskole og folkeskole, og dermed sikre dem mod økonomisk tab ved hændelige skader, har aktualiseret spørgsmålet om, hvorvidt området skal reguleres lovgivningsmæssigt.

Indgreb i det kommunale selvstyre

Doris Jakobsen påpeger imidlertid, at en lovgivning på området i givet fald vil reducere det kommunale selvstyre.

Skoleelever i erhvervspraktik er heller ikke omfattet af en forsikringsordning, fremgår det af svaret fra Doris Jakobsen.

Siden 1960 har danske elever i erhvervspraktik været dækket forsikringsmæssigt, hvis de fik en skade under praktikopholdet, og ordningen omfattede tillige skader, som eleven skulle forvolde på praktikstedets person eller ejendom.