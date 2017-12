Historisk stor narkosag vokser dramatisk

De er alle sigtet for i forening at have indsmuglet op til cirka 15 kilo hash.

Sagen vokser

Sagen, der er betegnet som en af de største hashsmugler-sager i Grønlands historie, vokser dog dramatisk i omfang, fremgår det af en pressemeddelelse, som politiet har udsendt.

Seks af de syv fik nemlig under dagens fristforlængelse udvidet deres sigtelser, så de nu er sigtet for have indsmuglet i alt 63 kilo hash fra Danmark til Grønland siden 2015.

- En kvinde i 20erne fik på samme måde udvidet sigtelserne, så hun i forening med de øvrige nu er sigtet for indsmugling af cirka 14 kilo hash siden 2016, oplyser senioranklager Tobias Berg.

De sigtede, der er i 20 og 30 års alderen nægter sig alle skyldige.

Flere andre er sigtet

Flere andre er i forbindelse med den omfattende efterforskning blevet sigtet, oplyses det nu. Politiet har en formodning om, at de pågældende står i relation til sagen.

Dagens fristforlængelse blev holdt for lukkede døre, så yderligere oplysninger vil politiet ikke ud med.

