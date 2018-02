Historisk sejr til Grønland ved EM

På andendagen af hold EM i badminton kunne makkerparret fra Nuuk Jens-Frederik Nielsen og Toke Ketwa-Driefer hive Grønlands allerførste sejr hjem ved EM. De spillede mod ungarske Levente Csiszer og Pal Padar.

Det er en historisk sejr for det grønlandske badminton spillere. Og en enkelt sejr betyder meget for de grønlandske spillere. De grønlandske spillere slog deres ungarske modstadere med to sæt, 21-15 22-20 .

- Jeg vil føle mig som verdensmester, hvis jeg formår at vinde én kamp, sagde Jens-Frederik Nielsen før EM start til Sermitsiaq.AG.

Læs her: EM-deltager: Jeg vil give alt hvad jeg har

I den samlede resultat tabte Grønland mod Ungarn 4-1 i sæt. I morgen skal Grønland spille mod England.

Mændenes single kampe

Hos herrerne spillede Taatsiannguaq Pedersen, Jens-Frederik Nielsen og Toke Ketwa- Driefer single mod spillere fra Ungarn. De grønlandske herrer følge meget med i ungarske spilleres hurtige spil.

Her er herrernes resultater i single:

Taatsiannguaq Pedersen mod Gergely Krausz, 0-2 i sæt

Jens-Frederik Nielsen mod Gergo Pytel, 1-2 i sæt

Toke Ketwa- Driefer mod Marton Szerecz, 0-2 i sæt

Herrernes double:

Bror Madsen/Taatsiannguaq Pedersen mod Gergely Krausz/Gergo Pytel, 0-2 i sæt

Jens-Frederik Nielsen/Toke Ketwa- Driefer mod Levente Csiszer/Pal Padar, 2-0 i sæt

Kvindernes single kampe

Kvindelandsholdet mødte spillere fra Bulgarien og herrelandsholdet spillede mod Ungarn

På andet kampdag for det grønlandske badmintonlandshold mødte kvinderne spillere fra Bulgarien. Her spillede Sara Lindskov Jacobsen, Celia Villebro Rasmussen og Nina Høegh single kampe.

Det grønlandske kvindelandshold tabte mod Bulgarien 0-5 i sæt. De skal spille mod Frankrig i morgen.

Her er resultaterne fra kvindernes single kampe:

Sara Lindskov Jacobsen mod Linda Zetchiri, 0-2 i sæt

Celia Villebro Rasmussen mod Mariya Mitsova, 0-2 i sæt

Nina Høegh mod Maria Delcheva

Her er kvindernes sæt resultater i double kampene:

Sara Lindskov Jacobsen/Celia Villebro Rasmussen mod Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva, 0-2 i sæt

Milka Brønlund/Nina Høegh mod Mariya Mitsova/Dimitria Popstoikova, 0-2 i sæt

Se den historiske øjeblik herunder, hvor Grønland vinder sin allerførste EM-kamp i badminton: