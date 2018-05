Historisk erklæring fejres i Ilulissat i dag

Walter Turnowsky Tirsdag, 22. maj 2018 - 13:58

I 2007 plantede en russisk ubåd et russisk flag på havbunden nær Nordpolen. Det var bestemt ikke en markering, som resten af verden tog godt imod.

Mange frygtede en stigning spænding i Arktis med supermagterne USA og Rusland som centrale aktører.

Badet i sved

Den daværende danske udenrigsminister Per Stig Møller har fortalt, at han 'vågnede badet i sved' ved tanken om en eskalerende konflikt i Arktis.

Derudover krævede blandt andre Europarlamentet, at der skulle udarbejdes en arktisk traktat, der skulle begrænse de arktiske staters indflydelse.

For at imødegå begge problemer inviterede Per Stig Møller og den daværende formand for Hjemmestyret, Hans Enoksen de andre fire kyststater USA, Canada, Rusland og Norge til Ilulissat.

Fredeligt Arktis

Formålet var, at vise omverdenen at de arktiske stater i fællesskab og fredeligt kunne løse problemerne. Derudover blev der aftalt at samarbejde omkring blandt andet forskning og miljøspørgsmål.

Og Ilulissat-erklæringen skulle vise sig at være en succes, som kom til at supplere det eksisterende samarbejde i Arktisk Råd. Arktis er forblevet et lav-spændingsområde. Selv mens forholdet mellem Rusland og Vesten var frosset til is i resten af verden på grund af krigen i Ukraine fortsatte dialogen of samarbejdet i Arktis.

- I 2008 frygtede mange, at Arktis ville blive præget af konflikt og politiske spændinger, skriver forskerne Jon Rahbek-Clemmensen og Gry Thomasen i en kronik i dagens udgave af Berlingske

- I dag er det nærmest det omvendte billede, man ser: Arktis bliver ofte fremhævet som en velfungerende region, der er præget af omfattende samarbejde, skriver de videre.

Mest en fest

Nu har naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S) og den danske udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) så inviteret til et 10-års jubilæum i dag og i morgen. I modsætning til i 2008 skal der ikke tages de store beslutninger, men parterne skal i højere grad fejre succesen og bekræfte det gode samarbejde.

Og denne gang er kredsen udvidet så også Island, Sverige, Finland samt repræsentanter for de oprindelige folk deltager.

I dag skal der blandet andet være en session på højt niveau, hvor ministre og repræsentanter fra de otte arktiske stater og de oprindelige folk i Arktis vil diskutere Ilulissaterklæringens betydning og forskellige aspekter af det arktiske samarbejde.

- Grønland ønsker, gennem vores deltagelse i det arktiske samarbejde, at bidrage aktivt til bevarelsen af Arktis som en fredelig region. Arktis skal fortsat være et område, hvor parterne gennem internationalt samarbejde og dialog opnår en fredelig økonomisk- og bæredygtig udvikling, til gavn for befolkningen i Arktis, skriver Vivian Motzfeldt (S) i en pressemeddelelse.

En ny forskningsaftale indgået i Arktisk Råd er ligeledes på dagsordenen, ligesom der bliver plads til besøg i Ilimanaq og kulturelle indslag.