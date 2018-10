Historisk aftale indgået i Ilulissat

Redaktionen Torsdag, 04. oktober 2018 - 09:50

Ceremonien fandt sted på Hotel Arctic i Ilulissat, med deltagelse af ministre, ambassadører og regeringsrepræsentanter for de 10 stater aftalen omfatter, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

De underskrev aftalen Canada USA Rusland Norge Kongeriget Danmark for såvidt angår Færøerne og Grønland Island EU Sydkorea Japan Kina

- I dag har arktiske og ikke-arktiske stater underskrevet en arktisk aftale. Det er historisk. Jeg er stolt over, at aftalen er underskrevet her i Grønland, siger naalakkersuisoq for fiskeri Erik Jensen.

- Med underskrivelsen har alle parter taget ansvar for at implementere aftalen, involvere os i det fremtidige videnskabelige samarbejde og arbejde for en fremtidig bæredygtig fiskeriforvaltning i det centrale arktiske ocean.

Rettidig omhu

- Vi har, med denne aftale, vist rettidig omhu gennem anvendelse af forsigtighedsprincippet i kommende fiskeriforvaltning i et af verdens sidste urørte havområder. Jeg håber, og jeg tror, det vil være inspirerende i en tid med globalt fokus på manglende bæredygtighed i verdens have, siger Erik Jensen.

- For Grønland har det været essentielt, at beslutninger om fiskeri i det centrale arktiske ocean ikke bliver truffet uden kystlandendes enighed. Det er vigtig at have en rolle i beslutningsprocesser om fremtidig fiskeriforvaltning til et havområde, der grænser direkte op til vores EEZ, understreger Erik Jesen.

- Jeg er virkelig tilfreds med inddragelsen af oprindelige folk i aftalen. Denne aftale udtrykker tydeligt betydningen af at inddrage oprindelige og lokale folks viden og betydningen af vores rolle i Arktis. At sikre lokal og traditionel viden som nøglefaktor sammen med videnskabelig viden, ser jeg som en af de store succeser i aftalen, udtaler Naalakkersuisoq Erik Jensen ifølge pressemeddelelsen.

Aftalen i hovedtræk