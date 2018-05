Herrernes landstræner: Håndbolden står ved en skillevej

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 07. maj 2018 - 12:15

Ingi Olsen, der er landstræner for herrelandsholdet, har overværet kampe ved grønlandsmesterskaberne i håndbold, der blev afsluttet i går, søndag.

Han siger, at sporten er i en skillevej i forbindelse med udviklingen.

- Niveauet ved GM har været i orden, men hvis der ikke bliver gjort noget aktivt for at udvikle håndbolden, så kan det blive svært i fremtiden. Der var ikke den store forskel mellem sidste års GM og dette års GM, siger Ingi Olsen til Sermitsiaq.AG.

Han roser mestersholdet GSS, der søndag vandt deres niende mesterskab i træk.

- Holdet har en fantastisk træningskultur, som de andre hold kan lære noget af. Derfor skal alle klubberne, inklusiv de klubber der ikke deltog ved mesterskaberne, tage ansvar og planlægge, hvordan de skal komme videre. For der er behov for træneruddannelse og hvordan klubberne vil sørge for, at unge vil vælge sporten frem for andre, fremhæver Ingi Olsen.

Landstrænerens vurdering af klubberne:

GSS:

- Holdet har det bedste fysiske form af alle klubberne, og har de bedste spillere. Det var rimeligt klart, at holdet ville komme langt ved mesterskaberne.

Nagdlunguak:

- Holdet har en god trup med stærke spillere, og en god blanding med unge og ældre spillere. Men holdet kunne have givet GSS bedre modstand, hvis de var i en bedre form. Jeg synes ikke, at de var i en god form.

Norsaq HC:

De fik en god start, men blev så ramt af skader. Det var et stort tab for holdet, at Inuujuk Ostermann-Søholm blev skadet. Og holdet har jo mistet mange deres spillere, så havde de ikke kvalitet til at holde niveauet. Men de har mange hurtige og teknisk gode spillere, dog mangler holdet nogle kilo. Når de spiller mod GSS eller Nagdlunguak, så kan de ikke komme igennem deres forsvar.

NÛK og SAK:

Holdet har spillet nogenlunde det, man kunne forvente. De skal komme lidt længere. Der er alt for mange tekniske fejl i deres spil. Der er stor forskel på deres topniveau og bundniveau. Når de rammer deres bundniveau i forsvaret, så bliver der scoret rigtig mange mål imod dem. De skal arbejde med at forbedre deres bundniveau - og flere træninger, både på banen og fitness-centret.

Team Sermersooq:

Ikke vurderet