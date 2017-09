Herrernes landshold tilbyder 500.000 kroner til kvinder

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Spillerforeningen, der repræsenterer kvindelandsholdet, der forsøger at få en ny aftale på plads med Dansk Boldspil-Union.

Men man kræver samtidig, at DBU giver kvindelandsholdsspillerne samme rettigheder og aftalegrundlag som herrerne, lyder det med anfører Simon Kjær som afsender.

- Kvinderne skal ikke have dårligere rettigheder end os, fordi de er kvinder. Derfor tilbyder vi at afstå 500.000 kr. om året af vores penge med krav om, at DBU giver kvindelandsholdets spillere samme rettigheder som os.

- Dermed bør fokus være fjernet fra både pengene og spørgsmålet om arbejdsgiver/lønmodtagerforholdet med denne løsning, der er identisk med vores aftalegrundlag, så man kan komme i mål med en aftale for kvinderne, siger Kjær.

DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, anerkender herrelandsholdets tilsagn om at ville afstå 500.000 kroner om året, men det får ikke nye forhandlinger i gang.

- Det her handler ikke kun om penge, men også om principper. Vi nærmer os hinanden økonomisk og kunne måske nok nå hinanden. Det anerkender vi, men vi vil ikke være arbejdsgivere. Det skal stå soleklart i den nye aftale, siger Høyer til Ritzau.