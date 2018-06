Herrelandsholdet spiller træningskampe i Spanien

De grønlandske herrelandshold i håndbold er i fuld gang med de sidste forberedelser til Pan Am, der starter i næste uge.

Landsholdet ankom torsdag eftermiddag til Madrid, hvor turen gik videre til en mindre by der hedder Nava, et par timers kørsel fra Madrid lufthavn. Det oplyser Grønlands Hånbold Forbund i en pressemeddelelse.