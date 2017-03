Hermann Berthelsen overvejer Inatsisartut

Han har lige siden, han meldte ud, at han ikke ville stille op til kommunalvalget igen, sagt, at han ikke havde nogle planer for, hvad han så skal lave, når han ikke længere er borgmester efter 18 år på posten.

Men nu løfter Hermann Berthelsen (S) over for Sermitsiaq sløret for, hvad hans fremtidsplaner muligvis kan være.

Læs: Borgmester genopstiller ikke

Imod dobbeltmandater

- Hvis jeg har helbredet til det, og hvis andre mener, at jeg er egnet, vil jeg overveje, at stille op til næste inatsisartutvalg. Man kan ikke både være borgmester eller være medlem af kommunalbestyrelsen og samtidig være medlem af inatsisartut.

- Det har jeg altid været meget imod. Efter at have ventet i 34 år er der nu måske en mulighed for at jeg kan stille op til inatsisartut ved næste valg. Tanken har altid tiltrukket mig, men lad os tage en dag ad gangen, siger Hermann Berthelsen fra sit borgmesterkontor i Sisimiut.

Læs: Borgmester: Nuuk har stor tiltrækningskraft

Mange vælgere

Han har altid fået mange personlige stemmer, og det har også været grunden til, at han har været borgmester i så mange år. Ved sidste kommunalvalg i 2013 fik han 514 personlige stemmer.

- Hvis du stiller op til Inatsisartut, hvad vil du så gerne til valg på?

- Lad os bare have det som appetitvækkere til den tid, siger han med et grin.

Læs hele historien i Sermitsiaq, som du kan købe i butikkerne i dag. Du har også muligheden for at købe avisen her: