Hermann Berthelsen hofteopereret

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 25. oktober 2018 - 15:37

Hermann Berthelsen fik pludselig besked fra Dronning Ingrids Hospital, at nu var der tid til at blive opereret. Han meddelte Siumut-gruppen i tirsdags, at han prioriterede en ny hofte frem for det politiske arbejde.

Sygeorlov

Han har fået sygeorlov frem til den 30. november, hvilket betyder, at han ikke kan færdiggøre finansloven for 2019.

Nu er det op til at finansudvalget at afgøre, om der skal udpeges en midlertidig formand.

Næstformanden er Sara Olsvig fra IA, og hun oplyser til Sermitsiaq.AG, at udvalget har møde i morgen fredag.

- Så må vi se, om der bliver stillet krav om, at der skal indsættes en ny formand, siger hun, der har stor forståelse for at Hermann Berthelsen har valgt at prioritere sit eget helbred, når sundhedssystemet nu endelig havde en operationstid til ham.

Suppleant indsat

Mala Høy Kuko er indtrådt i Siumut-gruppen i Inatsisartut-salen, hvilket skete onsdag.