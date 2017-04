Hemmelighedsfuld Erik Jensen: Jeg er i Nuuk

Som KNR skrev tidligere på dagen, kan Erik Jensen fra Siumut blive den næste medlem af Naalakkersuisut.

For i dag bliver der sat en ny af medlem Naalakkersuisut, efter at Martha Lund Olsen (S) blev fyret fra sin post som naalakkersuisoq for kommuner, bygder, yderdistrikter, infrastruktur og boliger tidligere i år.

Er hemmelighedsfuld

- Kan du bekræfte, at du har søgt orlov fra kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia?

- Hvis det er blevet skrevet sådan, så er det blevet skrevet sådan. Jeg kan ikke sige så meget andet, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG, der henviser formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen for yderligere information.

Han oplyser hemmelighedsfuldt, at han nu er i Nuuk for at 'holde møder'.

Baggrund

41-årige Erik Jensen er fra Sisimiut, aktiv idrætsudøver inden for håndbold og fodbold for sportsklubben SAK og er uddannet på økonomilinjen på handelsskolen i Qaqortoq.

Han arbejder til dagligt som chefcontroller i boligselskabet Ini i Sisimiut, og han blev valgt ind til kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, hvor han fik 438 personlige stemmer.

Han stillede op til folketingsvalget i 2015 for Siumut, hvor han fik 1348 personlige stemmer, hvilket var 6,5 procent af samtlige stemmer.

Meget aktiv person

Erik Jensen er meget aktiv i dagligdagen, siger hans partifælle Malik Berthelsen.

- Vi har arbejdet tæt sammen i forbindelse med koncerter og i vores sportsklub SAK. Han er meget flittig, der har meget lyst til at hjælpe sine medmennesker, fortæller Malik Berthelsen om Erik Jensen.

Og han har stor indflydelse i Sisimiut, fremhæver Malik Berthelsen:

- Erik Jensen arbejder meget for, at der skal være aktivitet, både for ham personligt, også i samfundet, der der for har stor indflydelse i vores samfund.

- Er det rigtigt, at han har søgt orlov i kommunalbestyrelsen?

- Ingen kommentar, lyder det fra Malik Berthelsen, der er den kommende borgmester i Qeqqata Kommunia.

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) har indkaldt til pressemøde i dag, torsdag, klokken 14.00 i i Naalakkersuisuts Presserum.