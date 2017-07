Hemmelige tip skal fælde hashkongerne

For at få flere hash-bagmænd buret inde ønsker et bredt flertal i Inatsisartut nu, at der bliver lettere adgang for borgerne til at give politiet anonyme tips.

Det skriver AG.

Derfor vil Naalakkersuisut henvende sig til Justitsministeriet med en opfordring til, at Grønlands Politi synliggør borgernes mulighed for – via politiets hjemmeside – at være med til at fælde hashkongerne og deres håndlangere.

I dag har borgerne i Danmark og Færøerne – Rigsfællesskabets to andre lande – mulighed for anonymt at tippe ordensmagten via en kontaktformular på politiets nationale hjemmesider. Men den digitale genvej eksisterer ikke hos Grønlands Politi.

Men der er opbakning i Inatsisartut, så er Grønlands Politi mere tøvende.

- Vi har overvejet sagen, men er kommet til den konklusion, at vi ikke vil gøre det på samme måde som i Danmark, siger politimester Bjørn Tegner Bay til AG.

Årsagen er, at lovgivningen for Grønland betyder, at politiet ikke kan garantere 100 procent anonymitet. Det er dog fuldt lovligt at give et anonymt tip.

Politimesteren mener derimod, at muligheden for at før anonyme vidner i retten kan være en god idé. Læs mere om det i AG: