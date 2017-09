Hellefiskeriet lider fortsat

Hvor der blev fanget 3.880 tons hellefisk i 2016 i august kom man kun op på 3.001 tons i sidste måned, fremgår det af de nyeste tal fra Grønlands Statistik.

Mangler over 6000 tons hellefisk

For hele året frem til og med august ligger man dermed over 6.100 tons under sidste års fangster i samme periode.

Bekymringen over fiskeriet af hellefisk er stor. Grønlandsbanken har allerede hensat penge på tabskontoen i forventning om, at hellefiskere kommer i økonomisk klemme. Biologerne mener, at det kan skyldes overfiskeri af hellefisk.

På trods af advarsler fra blandt andet WWF Verdensnaturfonden har naalakkersuisut ikke fulgt biologernes kvoteanbefalinger, og så sent som i går fastslog naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Karl-Kristian Kruse, over for KNR, at hellefiske-kvoten ikke skulle ændres.

Rejer og torsk også udfordret

Af statistikken fra Grønlands Statistik fremgår det, at fiskeriet efter rejer og torsk også er udfordret i forhold til sidste års fangster. Men her er erhvervet knap så bekymret. Det skyldes, at man kom sent i gang på grund af den hårde vinter, og det vurderes, at man nok skal nå at udnytte de kvoter, der er udstukket for reje- og torskefiskeriet i år.