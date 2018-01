Med hele byen som legeplads

Hvor vi andre ser en trappe, en container eller et gelænder, der ser de tre snowboardere Rasmus Nielsen, Michael Damgaard og Patrick Thybo Jensen fra Nuuk en mulighed. En mulighed for afprøve nye kunster med et snowboard spændt på fødderne.

Det er der nu kommet en video ud af. Og det er ikke bare Nuuk, der bliver udsat for deres kunden, også Geilo i Norge har måttet lægge byudstyr og containere til. Og her har de oven i købet fået forstærkning fra venner i Danmark og Island.

Du kan se videoen ved at klikke på billedet ovenfor.