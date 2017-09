Heftig skibstrafik ud for Nuuk

I dag, hvor solen står højt på himlen, er der heftig skibstrafik i Davisstrædet stik vest for Nuuk.

Skal hente råstoffer

Tre store bulk carrierers har travlt med at komme til Milne Inlet i Vestcanada, hvor de skal hente jernmalm.

Det er Golden Pearl og Golden Amber, der begge kommer fra Gijon i Spanien, der skal til den canadiske mine for at få fyldt lasten med jernmalm. En tredje bulk carrierer Golden Ruby tog afsted fra den franske havneby Dunkerque med retning mod Milne Inlet. Og noget nær i samlet trop sejler de op til den canadiske mineby.

Lige ud for Nuuk passerede de tre skibe en anden bulk carrier, Nordic Odyssey, som havde været i Milne Inlet og nu havde retning mod havnebyen Ijmuiden i Holland.

Containerskib iblandt

Ud over disse fire skibe er der en helt femte skib, der blander sig: et stort containerskib, hvis mål er ukendt for redaktionen.