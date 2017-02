Heftig debat om parkering

Beboerne på Akunnerit i Nuuk er efterhånden meget trætte af de bilister, der parkerer ved fortovet på deres vej, der ligger lige ved langsrendsklubben i Ravnedalen.

Parkeringer tvinger nemlig de gående til at træde ud på vejen, når de skal forbi bilerne.

En af beboerne har derfor lagt et foto på de sociale medier, for at vise, hvor kritisk situationen er. Hun opfordrer samtidig bilisterne til at benytte parkeringspladsen, der ligger knap 20 meter længere ned ad vejen ved busskuret.

Skilt forbyder parkering

Billedet har skabt en livlig debat, idet mange er forargede over, at bilerne er parkeret ved et skilt, der forbyder parkering.

Læs også: Ung langrendsløber kåret som årets talent

Fotografen truer da også med, at hun vil kontakte myndighederne, hvis bilisterne ikke finder andre steder at efterlade deres køretøjer.