Heca øgede omsætningen dramatisk

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. juni 2018 - 12:24

Heca Nuuk A/S har fremlagt regnskab, hvor årets resultat før skat landede på 3,8 millioner kroner, hvilket er knap en million kroner bedre end året før.

Mange jern i ilden

Salg af drikkevarer på egne barer og restaurationer udgør den væsentligste aktivitet efterfulgt af salg af drikkevarer til kunder rundt om i Grønland.

Årsregnskab Heca Nuuk A/S I parentes er beløb for 2016 vist Beløb i tusinde kroner Bruttoresultat: 21.297 – (16.235) Driftsresultat: 3.904 – (2.938) Skattebetaling: 1.206 – (0,348) Resultat efter skat: 2.587 – (3.237) Egenkapital: 5.624 – (4.828) Gæld: 5.992 – (3.944) Ejet af: Public Demand Agency ved Nicolai J. Nissen og HC Ejendomme ved Helge Tang og Carl Juhl.

Virksomheden har mange jern i ilden og formåede at lægge lokaler til mere end 220 koncerter med lokale bands og artister, hvilket har haft en positiv indflydelse på driften af spillestederne, fremgår det af årsregnskabet, som netop er godkendt.

I 2016 begyndte virksomheden med Nicolai J. Nissen i spidsen at opdyrke eksportmarkeder, hvilket fortsatte i 2017. Eksporten udgør fortsat kun en lille del af omsætningen, men forventes at stige i 2018.

Negative begivenheder

Flere uheld har forfulgt virksomheden i 2017 og lister følgende op, som har påvirket regnskabet negativt:

Restaurant var lukket i et halvt år, da en forpagter stoppede

Uheld med brygkedel stoppede produktionen i en måned

Emballageproblemer stoppede produktionen af Pullartat

Alvorlige problemer med Royal Arctic Line

Det positive regnskab bliver overskygget af negative forventninger til indeværende års regnskab. Det er alkoholloven, som er den største trussel for virksomheden, står der i ledelsesberetningen.

Aktivt forebyggelsesarbejde

- Sundhedsdepartementet tolkede allerede den gamle lov anderledes inden jul, og påførte selskabet væsentlige tab på omsætningen ved at lukke restaurationer tidligere på aftenen og i stedet flytte fester ud i de

små hjem, fremgår det af ledelsesberetningen, der påpeger, at virksomheden ”aktivt har arbejdet for at styrke konkrete tiltag inden for forebyggelse”.

- Ændres alkoholloven ikke i 2018, forventes selskabet at flytte en del af produktionen ud af Grønland, og man forventer at måtte afskedige et væsentligt antal medarbejdere, skriver ledelsen i årsregnskabet.