Havne klargøres til nyt stort skib

Aalborg Havn er i gang med at tilpasse havneområdet med et større vendebassin, der giver skibene bedre manøvremuligheder. Det vil også komme RAL til gode

redaktionen Fredag, 07. december 2018 - 17:49

Royal Arctic Line (RAL) får i løbet af 2019 leveret deres hidtil største skib. Det 180 meter lange og 31 meter brede containerskib er i øjeblikket ved at blive bygget på værftet Guangzhou Wenchong Shipyard Co. Ltd. i Kina, skriver Sermitsiaq.

Skibet, der skal erstatte Naja Arctica og Nuka Arctica, forventes fint at kunne anløbe både Aalborg og Aarhus Havn. Begge havne er i øvrigt i gang med en række tilpasninger, der ikke kun kommer det grønlandske rederi til gode.

Frysekapacitet og strøm

De seneste udmeldinger fra RAL har lydt på, at aftalen med Aalborg Havn løber som planmæssigt frem til 2022. Dog har RAL som del af aftalen mulighed for at lade 25 procent af trafikken anløbe andre havne end Aalborg. Og her er det, at Aarhus Havn formentlig kommer på banen allerede fra 2019.

– Ud fra de seneste meldinger opfatter jeg det således, at RAL vil flytte 25 procent af trafikken væk fra Aalborg i løbet af 2019, eller når det nye skib leveres. I Aarhus Havn forbereder vi os på at overtage den fulde logistik med tiden, men forventer kun 25 procent frem til 2022, siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen til Sermitsiaq og tilføjer, at selskabet Lundsøe Køl og Frys A/S er i gang med at udvide den nuværende frysehuskapacitet på Aarhus Havn med 8.500 tons. Dermed bliver den samlede kapacitet i Aarhus Havn på 11.500 tons allerede fra efteråret.

