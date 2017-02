Havne-entreprenør ser frem til to måneder uden frost

OBS: Artikel opdateret med nye oplysninger fra entreprenørselskabet Per Aarsleff Grønland.

To måneder uden frost er afgørende for, at den nye havn kan blive taget i anvendelse, oplyser Jes Olsen fra entreprenørselskabet Per Aarsleff Grønland.

Han afviser dermed KNRs historie i dag, at der skulle være tale om, at byggeriet var forsinket nok en gang.

- Der er ingen ændringer i bemandingen, og reelt er der intet nyt i, at havnen først bliver endelig færdig ca 1. juli, idet alle involverede parter længe har vidst, at arbejdet ikke kunne færdigøres, før vi har haft ca 2 månder uden sne og frost, forklarer Jes Olsen.

Ifølge den oprindelige plan var det håbet, at arbejdet skulle være færdiggjort sidst i 2016, men at den tidsplan skred er der intet nyt i.