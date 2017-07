Havet – en grusom dræber

Tragedierne synes uden ende denne sommer.

For godt en måned siden omkom to mænd og en kvinde, da deres jolle sejlede på et skær eller isskosse ord for Ilulissat. En 13-årig dreng overlevede.

For nylig ramte en flodbølge Nuugaatsiaq og rev med dødelig kraft tre voksne og et barn i havet.

Og i sidste uge mistede et forældrepar, der var på sejltur med to af deres fem voksne børn, livet. Det skete, da motoren brækkede af og rev hul i skroget på båden, så den hurtigt tog vand ind og sank i løbet af kort tid. En ung kvinde, som blev student i år, overlevede som den eneste ulykken, der formentlig kom uden varsel og på et splitsekund ændrede en rutine-sejllads til en håbløs kamp på liv og død.

AG fortæller i denne uge om det store tab, som den afholdte families død udgør for Aasiaat: