Havaffald skader fiskeriet

Garnfiskeri efter torsk og stenbider og langlinefiskeri efter havkat og hellefisk er i de seneste år steget i farvandet omkring Qeqertarsuaq. Men i takt med fiskeriets fremgang, ender mange fangstredskaber som garn, langliner, sågar også bundgarn i det skrøbelige arktiske havmiljø langs kysten.

Det resulterer i, at mange forskellige fisk bliver fanget i det uopløselige affald for det meste i form af garn. Men der findes også kilometervis af gamle og rusne wirer, der i sin tid er blevet kasseret af rejetrawler og -kuttere, ligesom der findes mistede krabbefælder rundt omkring.

Garn spredt af strømmen

På trods af den korte tid, som Elias Enoksen og hans mandskab brugte til at rydde havbunden for affald, var han overrasket over mængden af mistede fangstredskaber, der er endt nede i dybet.

– Garn, langliner og gamle wirer lå i bunker i visse områder. Mange fisk var rådnet op, mens andre var helt friske. Det var tydeligt, at garnene har fungeret som fælder i lang tid. Så den onde cyklus har fortsat i årevis, siger han.

