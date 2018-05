Det haster med beslutning om ny lufthavnspakke

Poul Krarup Mandag, 07. maj 2018 - 16:54

– Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får at vide, hvordan den nye lufthavnsstruktur kommer til at se ud, sagde Air Greenlands bestyrelsesformand Søren Lennert Mortensen på selskabets generalforsamling i Nuuk i dag mandag.

– Vi forventer, at den kommer til at påvirke materiel og hele virksomhedens set up, ligesom den nye struktur får stor betydning for uddannelse af medarbejdere, sagde han.

- Hvor hurtigt skal I have det at vide?

– Ja, det havde været rart at vide i går. Vi skal vide hvilke fly, vi skal bruge fremover. Og der er ventetid på nye fly, siger bestyrelsesformanden efter generalforsamlingen.

- Hvor lang tid skal I bruge på omstillingen?

– Vi skal bruge 2-3 år til at ændre set up og uddanne medarbejdere. Og så må vi se, hvor hurtigt vi kan få det nødvendige materiel, der er afhængig af hvilke landingsbaner, der skal bygges, siger Søren Lennert Mortensen.

Air Greenlands direktør Jacob Nitter Sørensen præsenterede årsregnskabet for 2017 med en omsætning på 1,3 milliarder, samme niveau som i 2016. Det er på trods af, at selskabet mistede nogle servicekontrakter i 2017. Den omsætningsnedgang er hentet på det øvrige rutenet.

Årets resultat før skat er på 71 millioner kroner i 2017 hvilket er en forbedring på 30 millioner i forhold til 2016, hvor resultatet var 41 millioner kroner. Forbedringen er skabt trods flere udfordringer i 2017 som tabet af servicekontakter i Diskobugten og Sydgrønland, nye regler for mørkeflyvning og at man måtte skrotte en S-61 helikopter, der kostede 21,3 millioner kroner.

Selskabet havde 2017 en 6 procent stigning af passagerer på konkurrenceudsatte ruter. Det mere end opvejede det antal passagerer, selskabet mistede, da man mistede servicekontrakterne i Diskobugten og Sydgrønland.

Bestyrelsen blev genvalgt og består af: formand Søren Lennert Mortensen, næstformand Claus Holstein, Bodil Marie Damgaard, Leif Rasmussen, Jan Torberger og Bjarne Eklund samt tre medarbejdervalgte medlemmer Henrik Maule Steinbacher, Claus Motzfeldt og Sam Grønvold.