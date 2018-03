Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 28. februar 2018 - 17:19

Bjarni Hammer tager orlov fra lagtinget, meddelte han onsdag. Orloven er på ubestemt tid så længe som politiet undersøger sagen. Det gør han for at sikre arbejdsfred i lagmandspartiet Javnaðarflokkurin (Socialdemokraterne).

Under pres

Bjarni Hammer er kommet under pres, efter at avisen Sosialurin har bragt en historie om, at politikeren ville skaffe hash til en ung pige. Ifølge kilder, som mediet har forbindelse til, har politikeren henvist til en anden person, som kunne fremskaffe hash.

Lagmand Aksel V. Johannesen var hurtig ude efter artiklens publicering med et vink med en vognstang om, at det bedste for det politiske system og Bjarni Hammer selv var, at han tog orlov.

Bjarni Hammer har bekræftet, at er blevet afhørt af politiet om hashsagen.

Medie kritiseret

I køleandet på historien er der opstået stor diskussion om Sosialurins metoder. Det fremgår ikke af artiklen, om en samtale mellem den unge pige og Bjarni Hammer er optaget.

Der bliver også sået tvivl om, hvorfor det var nødvendigt for Sosialurin at melde sagen til politiet. Sosialurin oplyser i en artikel, at efter de meldte sagen til politiet, fulgte politiet med på sidelinien for at se, om sagen udviklede sig.

Efter et stykke tid stoppede Sosialurin dog at undersøge sagen yderligere og ville ikke skrive mere, før politiet tog stilling til, om sagen skulle få konsekvenser for Bjarni Hammer, som selv er politimand.

Inhabilitet

Kringvarp Føroya har spurgt chefredaktøren, om Sosialurin ikke har gjort sig inhabil i sagen.

- Vi har dokumentationen for det, som vi siger. Selv om vi er en del af sagen, så tror jeg alligevel, at vi kan dække den. Vi kan måske dække den bedre end nogen andre, netop fordi vi har været en del af den og gravet i den i så lang tid, som vi har, siger chefredaktør Barbara Holm til Kringvarp Føroya.