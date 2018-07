Hashsag: Muligvis større bagmand i det skjulte

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. juli 2018 - 14:24

I dag, tirsdag er der plads til at udveksle venlige bemærkninger med de politibetjente, der ledsager den 29-årige hovedtiltalte til sal 5 i kredsretten i Nuuk. Der er ellers ikke altid, han har et lige så afslappet forhold til politifolk.

Den 29-årige er tiltalt for i to år at have styret indsmuglingen af 58,5 kilo hash til Grønland. I sin første procedure for ti dage siden, forklarede anklager Tobias Berg endda, at han kun opfattede det som toppen af isbjerget. Der kunne være tale om væsentligt mere, som politiet blot ikke kunne føre bevis for.

Samlet set mener anklageren at de syv anklagede har tjent mindst 16 millioner kroner på salget. Af dem ønsker anklageren, at de 4 millioner skal beslaglægges hos manden, som han opfatter som bagmand.

Hvor er pengene?

Selv fremstiller den tiltalte sig som hårdtarbejdende familiefar, der uskyldigt bliver fremstillet som hashkonge. Som støtte for det synspunkt anførte hans forsvarer Miki Lynge i proceduren om skyldsspørgsmålet, at ikke meget i hans klients livsførsel pegede i retning af, at han skulle have tjent millioner på hash-handel.

- Min klient er ingen hashkonge, fastslog han.

Han henviste til, at der hverken var fundet store kontantbeløb eller dyre biler. En båd som anklageren kræver konfiskeret, tilhører ikke hans klient, anfører Miki Lynge.

Den tiltalte selv virker under dagens retsmøde mere fokuseret end for ti dage siden, da de seks medtiltalte var til stede. Han udveksler korte faktuelle bemærkninger med sin forsvarer, mens anklageren forklarer, at han ikke opfatter den tiltaltes egen fremstilling som forfulgt uskyldighed som troværdig.

Hashprins – og muligvis skjult konge

Tobias Berg medgiver dog, at den 29-årige muligvis ikke er hashkonge, da han ikke vil udelukke, at der findes en endnu større bagmand i det skjulte. Dette kan i anklagerens fortolkning forklare, hvor en del af pengene gemmer sig.

- Han er muligvis ikke hashkonge, men i så fald er han hashprins, der styrer gruppen af de her tiltalte, sagde anklageren i sin procedure, hvor han krævede manden idømt mindst seks års anbringelse på anstalten.

Bemærkningen af om hashprinsen lokker et lille smil frem på den tiltaltes læber efterfulgt af en kort rysten på hovedet.

Forsvarer Miki Lynge griber straks bemærkningen i sin procedure og understreger at det glæder ham, at anklageren vedkender sig, at hans klient ikke er hashkonge. Han understreger endnu engang, at den omstridte båd ikke ejes af hans klient, men at han blot har haft mulighed for at bruge den.

Kun 7 kilo fundet

Miki Lynge fastslår endnu engang, at han mener, at der mangler beviser for langt hovedparten af smuglingen af de 58,5 kilo hash, hvoraf kun 7 kilo er blevet beslaglagt.

Derudover gør han en del ud af de to mindre tiltaler, som hans klient indrømmer. I det ene tilfælde har han kaldt en betjent for 'bøsserøv' og 'fucking danskersvin'. Dette skete efter betjenten havde nægtet at svare på et spørgsmål fra den 29-årige. Dette mener forsvareren bør tale som en formildende omstændighed.

I den anden sag har han i en telefonsamtale blandt andet sagt til en person: 'Hvis du nogensinde nævner mit navn igen, så vil jeg gøre det værste ved dig'. Samtalen blev aflyttet af politiet. Forsvareren anfører her, at hans klient umiddelbart forinden havde ringet til politiet for at få dem til at reagere over for den pågældende, men at han blev afvist. Derfor mente forsvareren, at der også her var tale om formildende omstændigheder.

Den 29-årige er desuden tiltalt for flere tilfælde af vold og trusler, som han nægter sig skyldig i.

Tirsdagens retsmøde er slut efter under 30 minutter, og den tiltalte kan blive kørt tilbage til anstalten. Tonen mellem ham og betjentene er fortsat venlig.