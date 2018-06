Hashsag: Flere nye sager kan være på vej

Walter Turnowsky Fredag, 29. juni 2018 - 11:00

Når der er faldet en endelig dom i dagen mod de syv personer, der er tiltalt for at smugle i alt næsten 60 kilo hash til Grønland, så er der ikke nødvendigvis sat endeligt punktum i sagen.

Der er nemlig yderligere en række personer, der er sigtet i sagen.

Anklagen i hash-sagen Hovedtiltalen i hashsagen er delt op i tre forhold, som er foregået i forskellige perioder. Forhold 1: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 7. juli 2015 og 6. november 2015. Her skulle gruppen have smuglet 6,8 kilo hash fra Danmark til Grønland. Dette skulle være sendt med seks pakker, som to af de tiltalte skulle have opsnappet i postcentralen i Nuuk. Anklagerens vigtigste bevis er håndskriften på de adresselabels, som er fundet på pakkerne. De kan med stor sandsynlighed knyttes til den ene af de tiltalte. Der er ligeledes sket pengeoverførsler til Danmark i den periode. Der ikke fundet spor af hash i pakkerne. Forhold 2: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 7. november 2015 og 31. december 2016. Her skulle gruppen have smuglet 27,6 kilo hash til Grønland. Anklagerens vigtigste bevis er, at en af de tiltalte har sendt 966.000 kroner til to konti i Danmark. De penge skulle være brugt til indkøb af hash på Christiania. Der er ikke fundet pakker i denne periode. Forhold 3: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 1. januar 2017 og indtil 24. juli 2017. Her skulle gruppen have smuglet 27,1 kilo fordelt på otte pakker til Grønland. To af pakkerne indeholdende henholdsvis 2 og 5 kilo hash er blevet opsnappet af tolden. Den ene af de tiltalte havde efter anklagen til opgave at opsnappe pakkerne i postcentralen inden de blev leveret til adressen. Anklagerens beviser omfatter her blandt andet sammenligninger af håndskrift, fingeraftryk, pengeoverførsler, telefonaflytninger og videooptagelser. Derudover er der en række andre forhold, som en eller flere er tiltalt for.

En 26-årig mand og en 27-årig kvinde skulle i sagen have sendt samlet set næsten to millioner kroner til en række personer i Danmark.

Anklagemyndigheden er af den opfattelse, at disse penge er blevet brugt til at købe hash på Christiania.

To har vidnet

Det er modtagerne af de beløb, som er blevet overført over en periode på knap to år, der ligeledes er sigtet for medvirken til hashhandel.

To af disse har vidnet i den aktuelle sag. Den ene har forklaret, at han har afleveret pengene til en person mellem hovedindgangen til Christiania og Pusher Street. Den anden fortalte, at pengene blev afleveret på Stjerneskibet, som ligger lige ved Pusher Street.

Mindre fisk

Når disse modtagere af pengene ikke er bliver stillet for retten sammen med de øvrige syv, så skyldes det formentlig, at det vil have gjort den i forvejen omfattende sag endnu mere uoverskuelig.

Derudover opfatter anklagemyndigheden dem givet vis som langt mindre centrale end gruppen på de syv, da de i de fleste tilfælde kun har modtaget enkelte pengeoverførsler. Dermed vil de i givet fald også kun kunne dømmes for den mængde hash, som angiveligt er købt for dette beløb. Derudover forudsætter en dom for hashhandel, at de har været bevidst om, at det var det, som pengene skulle bruges til køb af hash. I modsat fald vil de højst kunne dømmes for hæleri.

Den kendsgerning, at ingen af dem er blevet tilbageholdt, peger ligeledes i retning af, at politi og anklagemyndighed opfatter dem som mindre fisk.

Retssag afhængig af dom

I modsætning hertil er de øvrige syv tiltalt for 'i forening og efter forudgående aftale' at have smuglet og solgt hash. Dette betyder at anklagemyndigheden kræver dem alle dømt for den samlede mængde på 58,5 kilo hash - den 27-årige kvinde dog kun for 27,1 kilo, da hun først kommer ind i sagen i 2017.

En mulig retssag mod modtagerne af pengene er dermed afhængig af udfaldet af den aktuelle sag.

Skulle de syv blive frifundet, så er der er heller ingen sag om hashhandel mod de øvrige. Når retten frem til, at de seks af de tiltalte skal frifindes i forhold 2 (se faktaboks), men dømmer i forhold 3, så er det kun de personer, der har modtaget penge i 2017, der tiltales for medvirken til hashhandel.