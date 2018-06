Hashsagen: Far med langt synderegister

Walter Turnowsky Onsdag, 27. juni 2018 - 09:16

Under en retssag har de tiltalte muligheden for at komme med en sidste bemærkning inden retten trækker sig tilbage for at votere. Den mulighed greb den mand, som anklagemyndigheden opfatter som bagmanden i den store hashsag.

Han beskrev sig selv som en ærlig mand med familie, der på ingen måde er en storsmugler.

- Bare se på mit tøj, jeg bærer ingen guldkæder eller lignende, sagde han.

Manden fortalte desuden, til dels i et ophidset tonefald, at han føler sig dårligt behandlet af politiet. Han henviste især til en episode, hvor han under et besøg af hans lille datter fik besked på, at han ikke måtte tale grønlandsk med hende. Da han ikke fik svar på hvorfor, eskalerede situationen og han endte med at kalde betjenten for 'bøsserøv' og 'fucking danskersvin'. En episode, der i øvrigt har indbragt ham en tiltale for krænkelse af en offentlig myndighed.

At hans datter betyder meget for ham, blev tydeligt, da han i en pause under retsmødet kortvarigt fik mulighed for at se hende. Både han og den lille pige lyste op ved gensynet.

Mere end ti domme

Såfremt hans udtalelse om ærligheden står til troende, så har han rettet op på sin livsførsel. Hans strafferegister er nemlig særdeles omfattende. Anklager Tobias Berg dokumenterede, at manden har mere end ti tidligere domme for blandt andet vold, trusler, hæleri og handel med euforiserende stoffer.

Især syntes han at have et anstrengt forhold til ordensmagten, flere af dommene er for trusler og krænkende adfærd overfor politiet. Også i den aktuelle sag er der, udover den ovenfor nævnet episode, yderligere en tiltale for krænkelse af offentlig myndighed.

Vores research viser, at han i 2014 startede en underskriftindsamling mod det, som han opfattede som magtmisbrug fra Grønlands Politi.

Nye tiltaler for vold og trusler

I forbindelse med den aktuelle sag er der udfærdiget en mentalerklæring af ham. En mentalerklæring, som han er åbenlyst uenig i, hvilket han signalerede ved gentagne gange at ryste på hovedet, da der blev læst op af den.

Ifølge den erklæring har han svært ved at sætte sig ind i andres tanker og følelser, han føler sig ofte uretfærdigt beskyldt og er undskyldende i sin adfærd.

I den aktuelle sag er der udover de tre hovedtiltaler for indsmugling af hash og den krænkende adfærd overfor politiet, rejst tiltale for flere tilfælde af vold og trusler. Han nægter sig skyldig i hoveparten af disse anklager, kun i sagen med betjenten og yderligere en trusselsag indrømmer han delvist.

I en af voldssagerne har en af de andre tiltalte filmet episoden, men det fremgår ikke klart af videoen, hvorvidt der rent faktisk var tale om vold.

I flere af de andre sager har vidnerne i retten forklaret, at den tiltalte ikke var indblandet, hvilket er modstrid med deres forklaringer til politirapporten.

En af tiltalerne er for vold mod hans kæreste. Hun har i retten forklaret, at der var tale om en falsk anmeldelse.

Indenfor de næste omtrent ti dage vil retten tage stilling til, hvilke – om nogen – af de i alt 12 tiltaler den vil kende manden skyldig i.

Selv appellerede han til retten om at hjælpe ham od øvrieg tiltalte ved at erklære dem ikke-skyldige.