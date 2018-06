Hashsag: Dom til hovedtiltalt trækker ud

Walter Turnowsky Mandag, 25. juni 2018 - 10:38

Såfremt retten kender den person, som anklageren betegner som bagmanden, for skyldig, så vil der yderligere gå en del tid, inden retten kan afgøre, hvad foranstaltningen for ham skal være. Baggrunden er, at man afventer en erklæring fra Retslægerådet, der skal komme med en anbefaling til en foranstaltning.

Anklagen i hash-sagen Hovedtiltalen i hashsagen er delt op i tre forhold, som er foregået i forskellige perioder. Forhold 1: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 7. juli 2015 og 6. november 2015. Her skulle gruppen have smuglet 6,8 kilo hash fra Danmark til Grønland. Dette skulle være sendt med seks pakker, som to af de tiltalte skulle have opsnappet i postcentralen i Nuuk. Anklagerens vigtigste bevis er håndskriften på de adresselabels, som er fundet på pakkerne. De kan med stor sandsynlighed knyttes til den ene af de tiltalte. Der er ligeledes sket pengeoverførsler til Danmark i den periode. Der ikke fundet spor af hash i pakkerne. Forhold 2: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 7. november 2015 og 31. december 2016. Her skulle gruppen have smuglet 27,6 kilo hash til Grønland. Anklagerens vigtigste bevis er, at en af de tiltalte har sendt 966.000 kroner til to konti i Danmark. De penge skulle være brugt til indkøb af hash på Christiania. Der er ikke fundet pakker i denne periode. Forhold 3: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 1. januar 2017 og indtil 24. juli 2017. Her skulle gruppen have smuglet 27,1 kilo fordelt på otte pakker til Grønland. To af pakkerne indeholdende henholdsvis 2 og 5 kilo hash er blevet opsnappet af tolden. Den ene af de tiltalte havde efter anklagen til opgave at opsnappe pakkerne i postcentralen inden de blev leveret til adressen. Anklagerens beviser omfatter her blandt andet sammenligninger af håndskrift, fingeraftryk, pengeoverførsler, telefonaflytninger og videooptagelser. Derudover er der en række andre forhold, som en eller flere er tiltalt for.

Der er udfærdiget en mentalerklæring, der fastslår at manden hverken er sindssyg eller lider af en organisk hjerneskade. Han har en hel stribe tidligere domme, især for vold og trusler. I mentalerklæringen beskrives han som en belastning for sin familie og samfundet, men han udgør ifølge erklæringen ikke så stor en fare, at det umiddelbart berettiger til en forvaringsdom.

Kun spørgsmål om skyld afgøres

Det er den erklæring, som Retslægerådet nu skal gennemgå, og på den baggrund komme med sin anbefaling til en foranstaltning.

Når retten om en til to uger afsiger sin dom, vil den for den angivelige bagmand således alene tage stilling til, i hvilket omfang han kendes skyldig i anklagerne. Kendes han skyldig, vil der blive indkaldt til et nyt retsmøde, hvor spørgsmålet om foranstaltning vil blive behandlet. Anklager Tobias Berg har dog allerede tilkendegivet, at han vil gå efter en anstaltsanbringelse på over fem år, hvis Retslægerådet erklærer manden egnet til en almindelig foranstaltning.

Kræver ikke under fem år

Også for de øvrige kræver han barske foranstaltninger. For fem af de tiltalte kræver han en anbringelse på ikke under fem år.

Den sidste, en ung kvinde, er kun tiltalt for den del af indsmuglingen, der fandt sted i 2017. I hendes tilfælde kræver anklageren 3 år og 9 måneder.

Samtlige tiltalte nægter sig skyldige. Hvis retten alligevel dømmer dem, så kræver forsvarerne betydeligt kortere foranstaltninger. De mener nemlig, at anklageren mangler beviser for den del af smuglingen, der skulle ligge før 2017 (se faktaboks).

Ligeledes godtager de ikke anklagerens udregninger, når det gælder de 27,1 kilo, der skulle være smuglet i 2017.