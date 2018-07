Hashsag: Anklager kræver mindst seks år til hovedanklaget

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. juli 2018 - 11:30

Mindst seks år anbringelse i anstalt. Det er, hvad anklager Tobias Berg kræver af foranstaltning for den mand, han betragter som hovedmanden i den store hashsag, hvor syv personer står anklaget for at smugle samlet set næsten 60 kilo hash til Grønland.

Anklagen i hash-sagen Hovedtiltalen i hashsagen er delt op i tre forhold, som er foregået i forskellige perioder. Forhold 1: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 7. juli 2015 og 6. november 2015. Her skulle gruppen have smuglet 6,8 kilo hash fra Danmark til Grønland. Dette skulle være sendt med seks pakker, som to af de tiltalte skulle have opsnappet i postcentralen i Nuuk. Anklagerens vigtigste bevis er håndskriften på de adresselabels, som er fundet på pakkerne. De kan med stor sandsynlighed knyttes til den ene af de tiltalte. Der er ligeledes sket pengeoverførsler til Danmark i den periode. Der ikke fundet spor af hash i pakkerne. Forhold 2: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 7. november 2015 og 31. december 2016. Her skulle gruppen have smuglet 27,6 kilo hash til Grønland. Anklagerens vigtigste bevis er, at en af de tiltalte har sendt 966.000 kroner til to konti i Danmark. De penge skulle være brugt til indkøb af hash på Christiania. Der er ikke fundet pakker i denne periode. Forhold 3: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 1. januar 2017 og indtil 24. juli 2017. Her skulle gruppen have smuglet 27,1 kilo fordelt på otte pakker til Grønland. To af pakkerne indeholdende henholdsvis 2 og 5 kilo hash er blevet opsnappet af tolden. Den ene af de tiltalte havde efter anklagen til opgave at opsnappe pakkerne i postcentralen inden de blev leveret til adressen. Anklagerens beviser omfatter her blandt andet sammenligninger af håndskrift, fingeraftryk, pengeoverførsler, telefonaflytninger og videooptagelser. Derudover er den hovedtiltalte anklaget for en stribe forhold om blandt andet vold og trusler.

Det forklarede han i sin procedure i dag tirsdag.

Den 29-årige er den, der i anklagerens optik har styret gruppen på de syv og organiseret smuglingen og salget af hash. Ifølge anklageskriftet har de øvrige seks 'handlet efter nærmere instruktion' fra ham.

Egnet til almindelig foranstaltning

Når proceduren i forhold til foranstaltningen for ham har trukket ud, så skyldes det, at man har afventet en erklæring fra Retslægerådet efter at den tiltalte var blevet mentalundersøgt. Selvom Retslægerådet fastslår, at den 29-årige udviser umoden og afvigende adfærd, så nåede det frem til, at han er egnet til en almindelige foranstaltning. Rådet mener heller ikke, at der er grundlag for en forvaringsdom.

Anklager om vold og trusler

Ud over smuglingen af hash, så er manden tiltalt for en hel stribe forhold om vold, trusler og krænkelse af politiet.

Især henviste Tobias Berg i sin procedure til et overfald på en person, der blev slået bevidstløs og brækkede kæben.

Både på grund af disse tiltaler og fordi anklageren anser ham for at være bagmanden, har han krævet mere end de mindst 5 år, som han har krævet for fem af de øvrige.

Forsvarer savner beviser

Forsvarer Miki Lynge mener dog, at de mindst seks år er skudt langt over mål. Den 29-årige erklærer sig fortsat uskyldig på nær af to mindre tiltaler om trusler og skældsord mod politiet.

Men selv hvis hans klient bliver dømt, så mener han ikke, at der er grundlag for at dømme ham for forhold 1 og forhold 2 i forbindelse med smuglingen af hash (se faktaboks). Her mener han, at anklageren mangler beviser for, at der overhovedet er blevet smuglet hash.

Hvis Miki Lynge og de øvrige forsvarere overbeviser retten om det synspunkt, så er de 58,5 kilo hash skrumpet ind til maksimalt 27,1 kilo, hvilket udløser en mildere foranstaltning.

Forsvareren overlod det til retten at finde frem til det rigtige niveau, men fastslog blot, at den skal være betydeligt kortere end de seks år, som anklageren havde krævet.

En kvinde i dagen er tiltalt for udelukkende at være indblandet i de 27,1 kilo. I hendes tilfælde kræver anklageren en anbringelse på 3 år og 9 måneder.

Der ventes dom i sagen i slutningen af denne uge eller i starten af næste uge.