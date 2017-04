Nu skal hashkongerne fanges

Det kom næppe som et chok, men var alligevel en øjenåbner for politikere og myndigheder, da islandsk politi først på året gjorde et kæmpe hashfund om bord på et fiskerfartøj på vej mod Grønland.

Ifølge tidligere medlem af Naalakkersuisut for fiskeri, Karl Kristian Kruse, er det nu tvingende nødvendigt at få sat en effektiv stopper for den illegale trafik. Ifølge ham er en løsning er at ansætte betydeligt flere toldere til at afsløre indsmuglingen; toldere, som samtidig vil kunne skræmme udenlandske lykkeriddere fra at forsøge at score de enorme profitter, der knytter sig til den indenlandske hashhandel.

På Forårssamlingen vil Siumut-politikeren forsøge at vinde tilslutning til et forslag om at kortlægge, hvad der helt præcist kan gøres for at fange flere smuglere. Det er påkrævet, mener Karl Kristian Kruse, at handle hurtigt, da hashmisbruget i stigende omfang omfatte børn og unge:

Stærkt bekymrende

- Vi må konstatere, at flere og flere brugere af disse farlige stoffer er børn og unge. Det er stærkt bekymrende, for de risikerer at blive psykisk syge. Vi har ikke råd til, at så mange tager skade, anfører han i sit beslutningsforslag.

